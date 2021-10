Saints Row - twórcy przedstawiają dzielnice Santo Ileso. Zobacz wideo

fot. Deep Silver

Na początku przyszłego czeka nas powrót do marki Saints Row. Zapowiedź nowej odsłony dostaliśmy na targach Gamescom, gdzie pokazano też pierwszy zwiastun oraz króciutkie wycinki z rozgrywki. Wygląda jednak na to, że marketing zaczyna powoli się rozkręcać, bo do sieci trafił kolejny, nieco konkretniejszy materiał. Tym razem skupia się on na dzielnicach fikcyjnego miasta Santo Ileso. Jednocześnie zapewniono też, że ma być to największe miasto w historii serii.

Santo Ileso podzielone zostanie na trzy główne regiony: Rancho Provedencia zamieszkiwane przez gang Los Panteros, Lakeshore będące miejscem przebywania grupy Marshall oraz Monte Vista znajdujące się w rękach The Idols.

Saints Row zadebiutuje 25 lutego 2022 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.