Saltburn – nowy film reżyserki Obiecującej Młodej Kobiety trafi na Amazon Prime Video. Jest data premiery

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Saltburn to najnowszy film Emerald Fennell, reżyserki nominowanej do Oscara Obiecująca. Młoda. Kobieta. Produkcja miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Telluride w Stanach Zjednoczonych pod koniec sierpnia bieżącego roku, a 17 listopada trafiła do amerykańskich kin. W Polsce Saltburn będziemy mogli obejrzeć od razu na platformie Prime Video, na której film zadebiutuje jeszcze przed świętami.

Saltburn – data premiery na Prime Video

Amazon zdecydował się na pokazy kinowe filmu tylko w sześciu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. W pozostałych krajach Saltburn ominie srebrne ekrany i pojawi się na Prime Video już 22 grudnia.

Saltburn – opis fabuły

Oliver (Barry Keoghan) jest młodym studentem, który zostaje wciągnięty w czarujący i arystokratyczny świat przez swojego Felixa Cattona (Jacob Elordi). Kolega z klasy zaprasza chłopaka na lato do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny. Na miejscu dochodzi do niespodziewanych wydarzeń, które na zawsze wstrząsną życiem Oliviera.

W obsadzie poza Keoghanem i Elordim znaleźli się Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe, Carey Mulligan, Paul Rhys, Ewan Mitchell, Lolly Adefope, Sadie Soverall, Millie Kent i Reece Shearsmith.