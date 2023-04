Sami swoi - Artur Żmijewski wyreżyseruje prequel? Ruszają zdjęcia

foto. naEKRANIE.pl

Jak udało nam się ustalić, na Kielecczyźnie, a dokładniej w Parku Etnograficznym w Tokarni, jakiś czas temu ruszyły zdjęcia do prequela kultowej polskiej komedii z 1967 roku, czyli Samych swoich w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Skansen w Tokarni zmieni się w Krużewniki, czyli wieś, z której pochodzą rodziny Kargula i Pawlaka. Autorem scenariusza jest ponownie Andrzej Mularczyk. Będzie to ekranizacja jego książki pod tytułem Czyim ja żyłem życiem, która została wydana w 1983 roku. Tekst, który scenarzysta napisał kilkanaście lat temu, został trochę przerobiony. Ograniczono jego akcję jedynie do naszego kraju. Podobno fabuła ma kończyć się w momencie, w którym rodziny Pawlaków i Kargulów udają się z dawnych Kresów na tak zwane Ziemie Odzyskane.

Z naszych informacji wynika, że za kamerą stanie Artur Żmijewski, dla którego będzie to reżyserski debiut w filmie fabularnym. Dotychczas aktor miał okazję szlifować ten fach na planie serialu Ojciec Mateusz – wyreżyserował kilka odcinków tej produkcji.

Nie udało nam się jeszcze ustalić, kto wcieli się w młode wersje Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula, tak perfekcyjnie zagrane w oryginale przez Wacława Kowalskiego i Władysława Hańcza. Wiemy natomiast, że w obsadzie zobaczymy takich aktorów jak: Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Wojciech Malajkat, Adam Ferency czy Paulina Gałązka.

Pierwszy klaps na planie padł w lutym, a zdjęcia mają trwać do połowy czerwca. Film ma trafić do kin w przyszłym roku.

Historia Kargulów i Pawlaków jak na razie została ujęta w trzech filmach, które są uznawane za dzieła kultowe. Widzowie wciąż wracają do nich z wielką przyjemnością. Na trylogię składają się: Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Produkcje opowiadają o losach dwóch zwaśnionych rodzin Pawlaków i Karguli, które krótko po zakończeniu II wojny światowej zmuszone są wyjechać z Kresów Wschodnich i osiedlić się na Ziemiach Odzyskanych. Ich kłótnie sięgają jeszcze czasów przedwojennych.