Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - nadchodzi nowy ultrawydajny tablet z Androidem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: WinFuture

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ma być 14.6-calowym tabletem, który wyróżnia się na tle dotychczasowych konstrukcji południowokoreańskiej korporacji nie tylko dużym rozmiarem. Zespołowi serwisu WinFuture udało się dotrzeć zarówno do zdjęć marketingowych przedstawiających najnowszy gadżet Samsunga, jak i szczegółów dotyczących specyfikacji nowej linii produktowej. A ta może spodobać się szerokiemu gronu odbiorców.

Sercem najwydajniejszego modelu Galaxy Tab S8 Ultra będzie najnowszy procesor od firmy Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, który ma zadbać o to, aby nawet najbardziej wymagające oprogramowanie działało z zadowalającą płynnością. W utrzymaniu wysokiej wydajności pomoże wsparcie ze strony 16 GB pamięci RAM, a dzięki pamięci o pojemności 512 GB bez problemu zmieścimy na tym tablecie wszystkie najpotrzebniejsze dane oraz aplikacje.

Sprzęt może sprawdzić się w roli uniwersalnego kombajnu multimedialnego do odtwarzania gier, filmów oraz muzyki. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji panel AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, system wirtualizacji dźwięku przestrzennego Dolby Atmos współpracujący z czterema głośnikami oraz (w wybranych modelach) dostęp do modułu łączności bezprzewodowej 5G, który docenią się m.in. użytkownicy serwisów cloud gamingowych.

Co ciekawe, producent zadbał także o fotograficzne możliwości urządzenia. Dotychczasowe tablety Samsunga nie dysponowały zbyt imponującymi aparatami, model Galaxy Tab S8 Ultra ma zaś spełnić się w roli uniwersalnego sprzętu do fotografowania. Tablet będzie dysponował podwójnym przednim układem optycznym z aparatami pracującymi w rozdzielczości 12 MP oraz podwójnym układem głównym z podstawowym obiektywem 13 MP oraz ultraszerokokątnym 6 MP.

To jednak nie jedyny tablet Samsunga, który wkrótce zawalczy o naszą uwagę. W dystrybucji pojawi się także 12,7-calowy Galaxy Tab S8 oraz 11-calowy Galaxy Tab S8+. Wszystkie modele będą napędzane tym samym procesorem, a różnić będą się głównie wielkością ekranu, ilością dostępnej pamięci na dane, pamięcią RAM oraz układem optycznym.

Według serwisu WinFuture firma Samsung zaprezentuje swoje nowe urządzenia podczas pierwszej konferencji z cyklu Unpacked 2022, którą zaplanowano na 8 lutego.

