Samsung Galaxy Z Flip w akcji – wyciekł film pokazujący urządzenie

Samsung Galaxy Z Flip prawdopodobnie będzie główną gwiazdą wieczoru Unpacked 2020, imprezy w trakcie której Samsung zaprezentuje najnowszą linię produktów mobilnych na 2020 rok. I choć do konferencji pozostało jeszcze kilka dni, dzięki licznym przeciekom już teraz wiemy niemal wszystko o tym nietypowym urządzeniu wyposażonym w elastyczny wyświetlacz.

Do sieci wyciekła m.in. specyfikacja sprzętu oraz szereg zdjęć prezentujących ten składany gadżet. Ben Geskin, jeden z informatorów branży mobilnej, postanowił pokazać telefon w pełnej krasie i umieścił na swoim twitterowym profilu nagranie prezentujące prototyp Galaxy Z Flipa w akcji:

Podobnie jak odświeżona Motorola RAZR sprzęt po rozłożeniu ujawnia duży elastyczny ekran rozciągający się na całą wewnętrzną część obudowy. Panel o rozdzielczości 6,7” pracuje w rozdzielczości 2636 x 1080 pikseli i dzięki ultrapanoramicznym proporcjom może świetnie sprawdzić się do oglądania filmów. A po złożeniu będzie na tyle mały, że bez problemu zmieści się nawet w bardzo wąskiej kieszeni spodni.

W przeciwieństwie do konkurencyjnego RAZR-a nowy składak od Samsunga nie pracuje pod kontrolą energooszczędnego modelu Snapdragona, sercem urządzenia jest wydajniejszy procesor Snapdragon 855 Plus współpracujący z 8 GB pamięci RAM. Nie znajdziemy tu co prawda złącza słuchawkowego oraz portu na kartę pamięci, ale 256 GB przestrzeni na dane powinno zaspokoić potrzeby większości użytkowników.

Cena urządzenia oraz oficjalna data premiery nie są jeszcze znane. Te informacje Samsung ujawni prawdopodobnie podczas pierwszej tegorocznej konferencji Unpacked, którą zaplanowano na 11 lutego.