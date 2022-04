Samsung i DESA Unicum łączą siły – telewizor The Frame został partnerem technologicznym znanego domu aukcyjnego

fot. samsung.com/DESA Unicum

Niekiedy rama jest więcej warta niż bohomaz w nią oprawiony. Telewizor z kolei najczęściej jest tylko czarną, lustrzaną powierzchnią zajmującą więcej i więcej miejsca w naszej codziennej przestrzeni, bo na rynku dostępne są modele o coraz większych przekątnych. Samsung The Frame to telewizor o przekątnej od 32 cali do aż 85 cali, który dzięki wymiennym ramom dostępnym w kilku stylach i kolorach, a także trybowi wyświetlania dzieł sztuki, przestaje być czarnym monolitem, a staje się gustownie dobranym elementem w dobrze zaprojektowanym wnętrzu.

fot. samsung.com

Na przykład najmniejszy model The Frame w pozycji pionowej, zamiast tradycyjnej poziomej, świetnie sprawdzi się jako rama i płótno klasycznych portretów. Dzięki trybowi Sztuka można na wyłączonym The Frame wyświetlać własną twórczość, można też zakupić obrazy i zdjęcia w sklepie Art Store, gdzie dostępne są dzieła pochodzące z prestiżowych galerii sztuki, jak Lumas czy YellowKorner.

fot. samsung.com/DESA Unicum

A jeżeli ktoś ma większy apetyt na sztukę niż to, co oferuje The Frame, to na pewno będzie on świetnie wyglądał wśród prawdziwych, artystycznych zdjęć, które można będzie wylicytować już jutro. W czwartek 28 kwietnia odbędzie się bowiem pierwsza w 2022 roku aukcja DESA Unicum poświęcona fotografii kolekcjonerskiej. Pod młotek pójdzie blisko 160 zdjęć ze zbiorów „Klasyka i awangarda artystyczna” oraz „Sławy, gwiazdy, osobowości”. Będzie można wylicytować portrety Marilyn Monroe, Milesa Davis’a, Leonardo DiCaprio, The Beatles czy Andy’ego Warhola. Wszystkie fotografie można obejrzeć na wystawie przedaukcyjnej w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie.