Przenośny projektor Samsung The Freestyle wchodzi na polski rynek

samsung.com

Ze względu na wysoką cenę premierową, wynoszącą 4999 zł, The Freestyle raczej nieprędko stanie się tak popularny, jak przenośne głośniki. Ma jednak ogromny potencjał, bo to bardzo cwany projektor, sprytny głośnik, a także rzutnik oświetlenia. Jest lekki, bo waży jedynie 830 gramów i na tyle niewielki, że łatwo wziąć go ze sobą na imprezę, wakacje, działkę czy nawet w podróż służbową. Można go zasilać nie tylko z sieci, ale także z powerbanków o mocy 50W (20V).

The Freestyle to naprawdę sprytny projektor

Tradycyjne projektory mają bardzo ograniczoną możliwość pozycjonowania w przestrzeni – muszą stać dokładnie na wprost ekranu, żeby uniknąć zniekształceń, a podniesienie obrazu w pionie polega na podkładaniu kolejnych książek. The Freestyle może wyświetlać obraz pod każdym kątem w zakresie 180° stopni regulacji w osi pionowej. Nawet do góry, więc idealnie sprawdzi się jeżeli mamy ochotę leżeć na łóżku na płasko i nie chce nam się nawet podnieść głowy, żeby po raz kolejny obejrzeć trzygodzinnego The Batman dzięki The Freestyle.

Co więcej – The Freestyle nie musi nawet stać na wprost, spokojnie można go ustawić tam, gdzie nam najwygodniej, np. na stoliku z boku kanapy czy gdzieś na podłodze. Dzięki Automatycznemu Dostosowywaniu Obrazu urządzenie samo wypoziomuje i wyprostuje obraz do prostokąta o proporcjach 16:9 oraz dostosuje ostrość, a także dobierze jasność i barwy do koloru tła, na które rzutowany jest obraz. Ten z kolei może mieć od 30” do aż 100” cali, co daje ponad 2,5 metra przekątnej, którą uzyskamy, gdy umieścimy projektor w odległości około 2,6 metra od tła, na które chcemy rzutować obraz. Maksymalna rozdzielczość obrazu to Full HD, The Freestyle obsługuje też HDR10.

The Freestyle działa na Samsung Smart TV

The Freestyle to pierwszy na rynku przenośny projektor certyfikowany przez największych światowych dostawców treści audiowizualnych. Projektor jest bowiem napędzany przez platformę Samsung Smart TV, więc wystarczy podłączyć go do sieci, żeby mieć dostęp do Netflixa, Prime Video, HBO Max i innych aplikacji dostępnych w ekosystemie Samsunga. The Freestyle niezwykle łatwo jest też sparować ze smartfonem i bezpośrednio z niego przesyłać obraz.

Gdy The Freestyle nie jest używany w swym podstawowym celu, czyli oglądaniu filmów, seriali czy gameplayów, można użyć go do stworzenia miłej atmosfery za pomocą dwudziestu teł, do których można zresztą dokładać swoje artystyczne kreacje.