Samsung po raz kolejny spróbuje swoich sił w telewizyjnym cloud gamingu

Zdjęcie: Samsung

Przedstawiciele Samsunga mają niezwykle ambitne plany związane z rozwojem platformy Tizen. Podczas Samsung Developer Conference 2021 przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że już wkrótce światło dzienne ujrzy nowy serwis cloud gamingowy, który odpalimy za pośrednictwem telewizorów, bez konieczności wyposażania się w dodatkowe, zewnętrzne urządzenia gamingowe.

Samsung nie zdradził co prawda, jak dokładnie będzie funkcjonować nowa usługa, ani kiedy będziemy mogli z niej skorzystać, przedstawiciele firmy zapewniają jednak, że są gotowi wprowadzić branżę gier w nową erę rozwoju:

Warto zauważyć, że nie będzie to pierwsze podejście Samsunga do strumieniowania rozgrywki za pośrednictwem internetu. Już na początku drugiego dziesięciolecia XXI. wieku firma eksperymentowała z platformą tego typu, którą zintegrowano z interfejsem wybranych inteligentnych telewizorów. Usługę opracowano we współpracy z firmą Gaikai, niestety jej wydajność, cena oraz opóźnienia pozostawiały wiele do życzenia. Dziś, w dobie powszechnego dostępu do szybkich łącz oraz rosnącej popularności serwisów pokroju NVIDIA GeForce NOW czy Microsoft xCloud, Samsung może odnieść sukces.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko poczekać, aż firma zdecyduje się powiedzieć nieco więcej na temat tego projektu. Być może telewizory zaprezentowane podczas targów CES 2022 będą pierwszymi urządzeniami Samsunga, które dadzą nam dostęp do nowej usługi.