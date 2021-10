Samsung usuwa reklamy ze swoich aplikacji

Źródło: naEKRANIE

Samsung przez lata był krytykowany za to, jak topornie działała jego androidowa nakładka systemowa TouchWiz. Musiały minąć lata, nim korporacji udało się dopracować ją do tego stopnia, aby funkcjonowała w miarę sprawnie, a jej duchowy spadkobierca, One UI, na dobre zerwał z łatką samsungowej toporności.

Niestety nie wszystkie elementy interfejsu w pełni przeszły ten długo wyczekiwany lifting. Nawet po przejściu na One UI autorskie aplikacje korporacji były naszpikowane reklamami. Reklamami, które w końcu udało się usunąć. W sierpniu przedstawiciel Samsunga obwieścił, że firma pracuje nad usunięciem reklam z aplikacji własnych. Wspomniane reklamy mogliśmy znaleźć m.in. w takich programach jak Samsung Health, Themes czy Pay. Korporacja wykorzystywała je, aby promować swoje najnowsze smartfony czy gadżety do noszenia.

Teoretycznie treści reklamowe nawiązywały swoją tematyką do oprogramowania i dobrze wtapiały się w interfejs aplikacji. Jednak wielu użytkowników uważało, że Samsung nie powinien wykorzystywać własnych aplikacji jako darmowej przestrzeni reklamowej.

Korporacja najwyraźniej posłuchała słów krytyki, gdyż banery reklamowe zniknęły z mobilnego oprogramowania Samsunga. Jeśli nadal widzisz je w swoim telefonie, być może należy zaktualizować system operacyjny, aby na dobre się ich pozbyć.