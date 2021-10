Samsung Galaxy S22 z obsługą ray tracingu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Samsung / Galaxy S21

Dyrektor generalna AMD, Lisa Su, zdradziła podczas jednej z tegorocznych konferencji, że inżynierowie firmy ściśle współpracuje z Samsungiem nad stworzeniem smartfona przystosowanego do obsługi technologii śledzenia promieni świetlnych. Nie przekazała jednak, o jakim sprzęcie mowa, aby to partner biznesowy korporacji mógł zdradzić tę tajemnicę w dogodnym dla niego momencie. Dziś już nie musimy zgadywać, jaki sprzęt wprowadzi do branży mobilnej tę nietuzinkową gamingową funkcję.

W serwisie Weibo pojawiły się materiały marketingowe, z których możemy dowiedzieć się, że to Exynos 2200 napędzający Samsunga Galaxy S22 będzie dysponował tą technologią. Wpis co prawda zniknął już z sieci, ale w internecie nic nie ginie – pliki graficzne błyskawicznie rozeszły się po serwisach internetowych, uwieczniając reklamę smartfonowego ray tracingu:

Źródło: Weibo

Mówi się, że Exynos 2200 trafi nie tylko do kolejnego flagowca z linii Galaxy S. Jeśli plotki okażą się prawdą, układ trafi także do Samsunga Galaxy Tab S8 Ultra. Tym samym już wkrótce będziemy mogli wyposażyć się w gamingowy tablet przystosowany to renderowania realistycznych efektów świetlnych w czasie rzeczywistym.

Data premiery gadżetów mobilnych z Exynosem 2200 na pokładzie nie jest jeszcze znana, ale jednego możemy być pewni – kiedy pojawią się na rynku, będzie o nich naprawdę głośno. A my z chęcią przekonamy się, czy smartfonowy ray tracing to tylko chwyt marketngowy, czy może funkcja, która zauważalnie poprawi przyjemność zabawy w grach przeznaczonych na małe ekrany.