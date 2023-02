Samsung z akcesoriami Pokémon dla swoich sprzętów. Sprawdziliśmy, jak się prezentują

foto. materiały prasowe

Jak wiadomo, miłośnicy popkultury lubią różnego rodzaju gadżety, które uatrakcyjniają wygląd sprzętów i nawiązują motywem do ich ulubionego filmu czy serialu. Firma Samsung doskonale to rozumie i dlatego wprowadziła na rynek nowe etui z motywami Pokémon GO do Flip 4 i Galaxy Buds, a także tematyczny pasek do Galaxy Watch 4 i Watch 5.

Białe etui prezentuje się ładnie. Widzimy na nim takie pokemony jak: Pikachu, Bulbasaur, Squirtle czy Charmander na obu częściach. Co ważne, dobrze przylega do telefonu. Podobnie jest z paskiem do zegarka. Jest solidny, skórzany, czerwono-biały, z narysowanymi Poke Ballami. Oba gadżety bledną jednak przy wspaniałym etui na słuchawki. Wygląda ono jak prawdziwy Poke Ball! Jest wykonane z solidnego i estetycznego plastiku. Słuchawki są w nim bardzo dobrze osadzone. Łatwo się je wkłada i wyjmuje. Etui ma też doczepiony gruby skórzany pasek, który możemy założyć na rękę i bezkarnie podrzucać sobie Pole Ball jak Ash podczas podróży. I nie musicie się bać – Poke Ball się nie otworzy. Słuchawki są w nim cały czas bezpieczne. Sprawdzałem! Wydaje mi się, że każdy prawdziwy fan serii Pokémon doceni solidne wykonanie gadżetów i oryginalny pomysł, na który wpadł Samsung.

Pokemon Samsung

Ceny sprzętu nie są wygórowane. Etui na Flip 4 kosztuje 219 zł, Poke Ball na słuchawki – 179 zł. Pasek do zegarka możemy kupić za 169 zł.

W planach jest jeszcze podobna kolekcja skierowana do miłośników świata Gwiezdnych Wojen.