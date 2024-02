Samsung zaprasza do udziału w konkursie „Zmień swoje wnętrze z The Frame”

fot. Samsung

Samsung Electronics Polska zaprasza wszystkich entuzjastów nowoczesnego designu i zaawansowanej technologii do udziału w konkursie „Zmień swoje wnętrze z The Frame”. To niepowtarzalna okazja, by połączyć pasję do sztuki, technologii oraz designu i urządzić wnętrze, które odzwierciedla nasz gust i charakter.

fot. Samsung

Główną nagrodą jest voucher do wykorzystania w renomowanym studiu projektowym JK Interiors, prowadzonym przez Julię Kilczewską – laureatkę poprzedniej edycji konkursu „Zrób to po swojemu z The Frame”. Voucher umożliwi stworzenie projektu wnętrza o powierzchni do 45 metrów kwadratowych oraz przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 złotych na realizację projektu. Dodatkowo, dziesięciu wyróżnionych uczestników konkursu otrzyma nowoczesne soundbary Samsung Ultra Slim HW-S800B, które doskonale dopełnią każde wnętrze, oferując nie tylko estetykę, ale i wysokiej jakości dźwięk przestrzenny.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w okresie trwania konkursu od 12 lutego do 31 marca 2024 roku zakupić telewizor Samsung The Frame o przekątnej 55 cali lub większej, a następnie kreatywnie odpowiedzieć na pytanie: „Jak chciałbyś zmienić wnętrze z The Frame?”, mieszcząc się przy tym w limicie do 250 znaków. Odpowiedzi należy przesyłać za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie www.konkurstheframe.samsung.pl, dołączając dowód zakupu telewizora. Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie konkursu.

fot. Samsung

Samsung The Frame

Telewizor The Frame od Samsunga to nie tylko zaawansowane urządzenie technologiczne, ale też element dekoracyjny, który wzbogaca wnętrze o sztukę i styl. Z jego pomocą każdy salon może stać się prywatną galerią, dzięki Trybowi Sztuki i dostępowi do Art Store – sklepu z ponad dwoma tysiącami dzieł sztuki z najbardziej renomowanych muzeów i galerii na świecie. Dzięki wymiennym, magnetycznym ramkom oraz możliwości wyboru kolorów i stylów, The Frame pozwala na łatwą personalizację i dostosowanie do wystroju każdego wnętrza.

fot. Samsung