Mortal Kombat Onslaught - zapowiedziano nową grę z serii. To... mobilne RPG

fot. materiały prasowe

Mortal Kombat Onslaught to nowa produkcja w popularnym uniwersum. Niestety nie będzie to główna odsłona serii, a projekt, który bez wątpienia można nazwać pewnym eksperymentem. Według pierwszych zapowiedzi ma to być bowiem RPG, które powstaje z myślą o urządzeniach mobilnych.

Jak na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów. Wiemy, że grę tworzy NetherRealm Studios i ma zaoferować ona "kinowe doświadczenie". W krótkim opisie ujawniono też, że gracze będą mogli w stanie zbudować swoją własną armię wojowników, a następnie wystawiać ich w "masywnych" starciach z przeciwnikami.

W Mortal Kombat Onslaught przekształciliśmy Mortal Kombat w strategiczne, drużynowe RPG z szybką walką z warciu, którą mogą cieszyć się zarówno nowi, jak i obecni fani - tłumaczy Ed Boon, współtwórca serii.

Mortal Kombat Onslaught ma zadebiutować w 2023 roku.