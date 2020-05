San Diego Comic-Con 2020 odbędzie się online

San Diego Comic-Con 2020 zostało oficjalnie odwołane przez organizatorów w kwietniu. Powodem oczywiście jest pandemia koronawirusa, która uniemożliwia w najbliższym czasie organizowanie wydarzeń z dużą liczbą uczestników. Wtedy też podkreślono, że nie zostaje zmieniona data, a po prostu edycja jest odwołana i organizatorzy zapraszają do San Diego w 2021 roku.

Teraz mamy jednak małą zmianę jeśli chodzi o tegoroczne San Diego Comic-Con. Impreza zostanie przeniesiona do internetu w formie online pod nazwą Comic-Con At Home. Przy okazji organizatorzy zapewnili, że każdy może wziąć udział (nawet ze swoimi zwierzątkami) i nie będzie konieczności stania w kolejkach.

Comic-Con idzie tym samym w ślad innych wydarzeń oraz imprez, które przenoszą się do internetu. Nie wiemy na razie, jak prezentować będzie się San Diego Comic-Con 2020 w formie online. Na więcej szczegółów przyjdzie nam poczekać i choć nie będzie to z pewnością to, na co fani popkultury czekają każdego roku, to wypada cieszyć się, że dostaniemy choćby namiastkę emocji towarzyszących temu wydarzeniu.