San Diego Comic-Con 2022 - wszystkie zwiastuny. Black Adam, Czarna Pantera 2 i inne

fot. materiały prasowe

San Diego Comic-Con 2022 już za nami. Pierwsza fizyczna edycja od 2019 roku okazała się sukcesem. Chociaż nie było aż tylu gorących newsów i zwiastunów, jak przed pandemią, to i tak nie brakowało emocji, klimatycznych zapowiedzi i wielkich ogłoszeń.

Tradycyjnie, jak Marvel Studios jedzie do San Diego, po Comic-Conie wszyscy tylko rozmawiają o filmach MCU. Wielkie, huczne ogłoszenia zmiotły konkurencję bez większych problemów. Na czele oczywiście jest ogłoszenie Avengers: The Dynasty of Kang oraz Avengers: Secret Wars.

Nie zabrakło jednak zwiastunów. Na czele z filmami Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, Black Adam, Shazam! Gniew bogów oraz John Wick: Chapter 4. Z seriali mamy Mecenas She-Hulk, Grę o tron: Ród Smoka, Sandmana, See, 3. sezon Star Trek: Picard, Władcę Pierścienie: Pierścienie Władzy i wiele innych.

Przegapiliście któryś trailer? Po to powstała ta aktualność, abyście mogli nadrobić. Najpierw wszystkie zwiastuny filmów poniżej wszystkie trailery seriali.

San Diego Comic-Con 2022 - zwiastuny filmów

Shazam! 2

Nie martw się, kochanie

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

John Wick 4

Dragon Ball Super: Super Hero

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Teen Wolf: The Movie

San Diego Comic-Con 2022 - zwiastuny seriali

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Reginald: The Vampire

Gra o tron: Ród smoka

Chucky - sezon 2

Mythic Quest - sezon 3

Star Trek: Lower Decks - sezon 3

Mecenas She-Hulk

Wywiad z wampirem

See - sezon 3

Star Trek: Picard - sezon 3

The Walking Dead - sezon 11C

Tales of The Walking Dead

Ja jestem Groot

Akademia wampirów

Skarb narodów