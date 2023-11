Sanctuary: A Witch’s Tale - pierwsze zdjęcia i data premiery. Współczesne polowanie na czarownice

fot. AMC+

Sanctuary: A Witch’s Tale to nowa produkcja adaptująca historię z książek V.V. James pod tym samym tytułem. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z zapowiedzianego tytułu, a siedmioodcinkowy serial będzie mieć swoją premierę 4 stycznia 2024 na platformach Sundance Now oraz AMC+ w USA i Kanadzie. Na ten moment nie wiadomo, kiedy trafi do Polski.

Sanctuary: A Witch’s Tale - pierwsze zdjęcia

Sanctuary: A Witch's Tale

Sanctuary: A Witch’s Tale - opis fabuły



Historia ma miejsce we współczesnym miasteczku Sanctuary, w którym czarownice od setek lat żyły w pokoju z innymi. Serial opowie historię Sarah Fenn, miejscowej wiedźmy, której niekonwencjonalne metody leczenia pomagają mieszkańcom miasta z ich problemami. Wszystko się jednak zmieni za sprawą śmierci jednego z mieszkańców, za którego zamordowanie zostanie oskarżona Sarah oraz jej córka Harper. Od tamtego momentu rozpocznie się współczesne polowanie na czarownicę.

Sanctuary: A Witch’s Tale - obsada



W obsadzie poza Elaine Cassidy w roli Sarah i Amy De Bhrún w roli jej córki Harper, zobaczymy także Stephanie Levi-John, Valerie O'Connor, Kelly Campbell czy Stephena Lorda.

Za serial odpowiada Monumental Television, a reżyserowany jest przez Lisę Mulcahy i Justina Molotnikova.