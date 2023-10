Marvel - Joe Russo trolluje Martina Scorsese. Miało być zabawnie, ale część internautów jest oburzona

Tik Tok

Nie jest żadną tajemnicą, że Martin Scorsese ma spory problem z filmami Marvel Studios. Legendarny reżyser od kilku lat daje do zrozumienia, że rzeczone produkcje nie są dla niego niczym więcej niż "parkami rozrywki"; choć "próbował je oglądać", ostatecznie "nie dał rady" - głównie z powodu tego, że dla niego "to nie jest kino". Słowa autora Czasu krwawego księżyca uraziły wielu twórców MCU. I to na tyle, że niektórzy z nich nie mogą o tym zapomnieć, jak choćby próbujący teraz trollować starszego kolegę po fachu Joe Russo.

Kilkanaście dni temu córka Scorsese, Francesca, zamieściła na Tik Toku wideo przedstawiające jej ojca w zabawny sposób rozmawiającego z psem o imieniu Oscar, który miał stać się dla artysty "nową muzą". Współtwórca filmów Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry postanowił wczoraj odpowiedzieć na ten materiał, dzieląc się własnym.

Wideo Russo rozpoczyna się od fragmentu wypowiedzi Scorsese. Później młodszy z reżyserów stwierdza:

O, zobacz - on ma sznaucera. Kocham sznaucery. I ma na imię Oscar, to takie słodkie.

Russo pokazuje w tym momencie swojego sznaucera, który wabi się... Box Office:

Internauci i branża filmowa stają w obronie Scorsese

Sęk w tym, że mający być w zamierzeniu zabawny materiał reżysera filmów o Avengers wywołał oburzenie wielu internautów i pracowników branży kinowej. I tak scenarzysta Louis Peitzman stwierdził w serwisie X:

Za 50 lat nikt nie będzie wiedział, kim jest Joe Russo...

Jason DeMarco, współzałożyciel Toonami i wiceprezes Warner Bros. Discovery ds. seriali akcji i anime, pisze z kolei tak:

Gray Mana Irlandczyka Joe Russo wziął od Netfliksa setki milionów, żeby zrobić, co chciał, i wymyślił…. Marty dostał setki milionów od Netfliksa i Apple i nakręciłi Czas krwawego księżyca. Wiem, o których filmach ludzie będą rozmawiać za 20 lat…

"Joe Russo to bogaty dupek"

Najmocniej w Russo uderzyło jednak oficjalne konto festiwalu BeyondFest na X:

Kevin Feige Powiedzmy sobie szczerze: Joe Russo to bogaty dupek, który wygrał los na loterii, gdywyciągnął go z niebytu i pozwolił wejść na przyczepkę.

Martin Scorsese - ranking filmów reżysera

