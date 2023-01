Sandman - 2. sezon to zagadka. Będzie mieć inną nazwę?

Netflix

Podczas niedawnego Fan Expo San Francisco pojawiła się ciekawa informacje o przyszłości Sandmana. Mason Alexander Park (gra postać Pożądania) twierdzi, że 2. sezon Sandmana może tak naprawdę nie być 2. sezonem, ale mieć zupełnie inną nazwę.

Sandman 2 - Netflix ma inne plany?

- Netflix oficjalnie nie nazwał tego "drugim sezonem" i zrobił to umyślnie. Dlatego obecnie, w przyszłości i pewnie aż do końca świata nie będę tego nazywać 2. sezonem dopóki nie będziemy wiedzieć, co to jest.

Nie wiadomo jednak, jakie plany ma Netflix. Być może kolejny sezon będzie mieć podtytuł, by go wyróżnić na tle poprzednika. Ze słów aktora dowiadujemy się też, że zdjęcia do nowego Sandmana ruszą latem 2023 roku. Co ciekawe pada zapowiedź, że może to przybrać różne formy.

Sandman to projekt oparty na komiksie autorstwa Neila Gaimana, który aktywnie pracuje przy serialu jako producent wykonawczy. Odniósł on duży sukces i osiągnął popularność i dzięki temu został przedłużony przez Netflixa.

Sandman - data premiery nowych odcinków nie została ustalona. Spekuluje się jednak, że pojawi się on nie wcześniej niż w połowie 2024 roku.