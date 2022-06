Resident Evil - zdjęcia z serialu Netflixa na podstawie serii gier

fot. Netflix

Resident Evil to nadchodzący aktorski serial Netflixa, który jest adaptacją kultowej serii gier stworzonej przez Capcom. Historia będzie rozgrywać w dwóch liniach czasowych. W pierwszej w 2022 roku 14-letnia Jade Wesker (Tamara Smart) przeprowadza się wraz z siostrą Billie (Siena Agudong) i ojcem Albertem Weskerem (Lance Reddick) do New Raccoon City w RPA. Jest to sztucznie stworzone przez korporację miasto. Z czasem dziewczyny odkrywają, że jest tutaj wiele tajemnic, które mogą zniszczyć świat. Druga linia czasowa rozgrywa się w 2036 roku, gdy na Ziemi zostało jedynie 15 mln ludzi. Bohaterka (Ella Balinska) musi walczyć o przeżycie, gdy na świecie jest ponad 6 miliardów potworów, które powstały w wyniku globalnej pandemii wywołanej przez niebezpieczny Wirus-T.

Showrunner, Andrew Dabb, wyjaśnił umiejscowienie wydarzeń względem gier.

W zasadzie jesteśmy teraz ponad 20 lat od pierwszego Raccoon City. Wszyscy wiedzą, że zostało zniszczone w bardzo tragicznym incydencie, ale bardzo niewiele osób wie dokładnie, co się stało, co ma sens, biorąc pod uwagę, że było to ukrywane przez rząd USA.

Twórca obiecuje, że w Resident Evil nie zabraknie zagadki do rozwiązania, a także będzie brutalnie na poziomie produkcji przeznaczonych dla dorosłych widzów. Serial będzie taki, jakby przetasowano wszystkie gry, co oznacza, że nie jest na podstawie jednej konkretnej gry. Wykorzystano z nich wydarzenia i mitologię, aby stworzyć zupełnie nową historię.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia promocyjne Resident Evil, które znajdują się na początku galerii. Podczas eventu Geeked Week, który organizuje Netflix, zostanie zaprezentowany nowy zwiastun serialu. Zobaczymy go w poniedziałek 6 czerwca.

Resident Evil - zdjęcia

Resident Evil

W obsadzie serialu, oprócz wymieniony wyżej aktorów, są również: Adeline Rudolph i Paola Nunez.

Resident Evil - premiera w Netflixie odbędzie się 14 lipca.