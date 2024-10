Sarah Paulson wróci do American Horror Story? Zapowiada All's Fair z Kim Kardashian

fot. FX

Sarah Paulson od lat współpracuje z Ryanem Murphym przy jego serialach. Zagrała w siedmiu sezonach American Horror Story, a pojawi się też w jego nowej produkcji, czyli All's Fair, gdzie zagra u boku m.in. Kim Kardashian, Glenn Close czy Halle Berry. Fani American Horror Story zastanawiają się, czy aktorka powróci do serialu. Ma dobre wieści.

Wydaje mi się, że jest duża szansa, że powrócę w American Horror Story. [...] Chciałabym tego bardziej niż czegokolwiek innego. To mój dom. Tam zaczynałam. Miałam okazję zagrać siedem różnych postaci w ciągu siedmiu lat, co dla aktora jest ekscytujące. Pozwala też widowni przygotować się na ciebie, bo nie wiedzą, czego się spodziewać. To mi dało wiele elastyczności w karierze.

Aktorka zapowiedziała też nowy serial All's Fair:

Po przeczytaniu scenariusza do dwóch odcinków, mogę tylko powiedzieć: będzie to niesamowicie seksowne i zabawne.

All's Fair - co wiadomo o serialu?

Ryan Murphy, Jon Robin Baitz oraz Joe Baken są twórcami serialu. Scenariusz został napisany przez Jamie Pachino, Laurę Greene oraz Richarda Levine'a.

Wśród producentów wymienia się: Ryana Murphy'ego, Jona Robina Baitza, Joe Bakena, Jamie Pachino, Laurę Greene, Richarda Levine'a, Kim Kardashian, Glenn Close, Halle Berry, Krisa Jennera, Alexisa Martina Woodalla, Erica Kovtuna, Scotta Robertsona oraz Holly Jeter.