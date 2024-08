Zwiastun filmu o kultowym programie. Nagradzany reżyser o Saturday Night Live może podbić serca widzów

fot. materiały prasowe

Jason Reitman, nominowany do Oscara za Juno i W chmurach przygotował film Saturday Night, który opowiada o tym, jak wyglądały kulisy pierwszej emisji kultowego programu Saturday Night Live. Doszło do niej w latach 70. XX wieku. Pierwszy zwiastun pokazuje, czego się spodziewać. Autorami scenariusza są Gil Kenan i Jason Reitman.

Saturday Night - zwiastun

Saturday Night - o czym jest film?

Saturday Night opowiada o 90 minutach przed pierwszą emisją programu Saturday Night Live, która odbyła się 11 października 1975 o godzinie 23:30. Był to czas totalnego chaosu, humoru, napięcia i walki do ostatniej chwili, która zaowocowała rewolucyjnym programem tworzonym do dziś. W tym premierowym odcinku brały wówczas udział takie legendy jak John Belushi, George Carlin czy Chevy Chase.

Gabriel LaBelle gra młodego Lorne Michaelsa, który był twórcą tego programu. Aktora kojarzymy z roli młodego Stevena Spielberga z filmu Fabelmanowie. W obsadzie są również Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O’Brien, Emily Fairn, Matt Wood, Lamorne Morris, Kim Matula, Finn Wolfhard, Nicholas Braun, Cooper Hoffman, Andrew Barth Feldman, Kaia Gerber, Tommy Dewey, Willem Dafoe, Matthew Rhys oraz J.K. Simmons.

Saturday Night - premiera 11 października w kinach.