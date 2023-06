Scarlett Johansson - najlepsze filmy aktorki. Nie tylko produkcje MCU z Czarną Wdową [RANKING]

fot. materiały prasowe

Scarlett Johansson to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia. Choć nie skończyła jeszcze 40 lat to może się pochwalić bogatą karierą aktorską. Obecnie raczej kojarzona jest z kinem akcji, ponieważ zasłynęła rolą Czarnej Wdowy w MCU. Zagrała też w Lucy, Ghost in the Shell na podstawie słynnej mangi czy w Wyspie. Świetnie też radzi sobie w dramatycznych rolach, co zaowocowało dwoma nominacjami do Oscara w jednym roku. Akademia Filmowa doceniła jej kreacje w Historii małżeńskiej oraz w Jojo Rabbit. Otrzymała także nagrodę od Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) za Między słowami.

Jej uroda, talent i ciężka praca przełożyły się na jej zarobki - w 2018 i 2019 roku była najlepiej zarabiającą aktorką na świecie. Ponadto wielokrotnie pojawiała się na liście Forbes Celebrity 100, a Time uznał ją za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie w 2021 roku. Znana jest ze wspierania organizacji charytatywnych.

Do kin wszedł Asteroid City w reżyserii Wesa Andersona, w którym zobaczymy kolejne fascynujące oblicze aktorki. W swojej recenzji Maciej Stasierski napisał: debiutujący u Wesa Tom Hanks kradnie każdą scenę, podobnie jak świetna Scarlett Johansson, której zakompleksiona, pełna wewnętrznego bólu aktorka staje się chwilami emocjonalnym centrum filmu.

Z okazji premiery Asteroid City prezentujemy ranking najlepszych filmów Scarlett Johansson według krytyków. Kolejność zestawienia Rotten Tomatoes została wyznaczona za pomocą statystyk Tomatometru. Przy każdym tytule umieściliśmy procent "świeżości" (pozytywnych opinii) recenzentów. Warto dodać, że w rankingu znajdują się też te filmy, w których aktorka podkładała swój głos postaciom, o czym informujemy.

Scarlett Johansson - ranking najlepszych filmów według krytyków

48. Egzamin dojrzałości (2004) – 16%