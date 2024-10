Scenariusz do Tylera Rake'a 3 w połowie gotowy. Kiedy rozpoczną się zdjęcia?

fot. materiały prasowe

Tyler Rake 3 powstaje. O tym wiadomo już od jakiegoś czasu. Kontynuacja hitu akcji Netflixa z Chrisem Hemsworthem w roli głównej została ciepło przyjęta i osiągała świetne wyniki oglądalności na platformie. W trakcie New York Comic Con bracia Russo zapowiadali nadchodzący film The Electric State. Jednak Joe Russo miał też aktualizację dla fanów Tylera Rake'a, ponieważ to on pracuje nad scenariuszem do kolejnej części.

Jesteśmy w połowie pisania scenariusza. To ciężka praca. Chcemy rozpocząć produkcję w przyszłym roku. Na pewno zaczniemy zdjęcia w przyszłym roku.

Tyler Rake 3 - co wiadomo?

Za scenariusz do Tylera Rake’a 3 odpowiada Joe Russo, który jest również producentem filmu, a na stołku reżyserskim ponownie zasiądzie Sam Hargrave, czyli twórca poprzednich dwóch części. Oprócz Chrisa Hemswortha w obsadzie filmu prawdopodobnie pojawi się Idris Elba, który powtórzy rolę Alcotta.

Tyler Rake – obie części serii dostępne są na Netflixie.

