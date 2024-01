Schmigadoon!, Stewardesa i Rap Sh!t skasowane po 2. sezonach! Te seriale nie doczekają się kontynuacji.

fot. materiały prasowe

Jak podaje Deadline, platforma Max nie zdecydowała się na kontynuację serialu Rap Sh!t. Decyzja o anulowaniu zapadła miesiąc po zakończeniu 2. sezonu. Rzecznik platformy Max podziękował Issie Rae za serial w oświadczeniu: ”Jesteśmy niesamowicie wdzięczni Issie Rae za stworzenie Rap Sh!t, jedynej w swoim rodzaju komedii z fascynującym komentarzem społecznym, która dotarła do widzów w sposób, jaki może osiągnąć tylko talent Issy”.

Rap Sh!t miał mieć premierę 2. sezonu już w sierpniu, jednak z powodu strajków SAG-AFTRA i WGA, data została przesunięta na listopad, z nadzieją, że zapewni mu to lepszy start na platformie, gdyż wtedy w promocję serialu mogła już brać udział obsada, co podczas strajków było zabronione. Rap sh!t w Polsce można obejrzeć na platformie HBO MAX.

Stewardesa - koniec serialu

Max taką samą decyzję podjęło odnośnie serialu Stewardesa. Nie jest to zaskoczenie, bo po 2. sezonie gwiazda tej produkcji Kaley Cuoco mówiła, że jej zdaniem historia jest zakończona. Do tego ten tytuł był pierwotni tworzony jako serial limitowany na jeden sezon.

Schamigadoon! - serial APPLE TV+ anulowany po 2. sezonie

Nie tylko Rap Sh!t nie doczeka się kontynuacji. Schmigadoon! czyli serial z platformy Apple TV+, to kolejna produkcja z którą widzowie również muszą się pożegna

Jak podaje Deadline, Schmigadoon! Z Cecily Strong i Keeganem-Michaelem Keyem w rolach głównych nie doczeka się 3. sezonu. Apple TV+ zdecydowało się na skasowanie muzycznego serialu komediowego po dwóch sezonach. Współtwórca Schmigadoon! Cinco Paul, podzielił się tą informacją na Instagramie: ,,Z przykrością informuję, że Apple nie będzie kontynuować 3. sezonu Schmigadoon! Sezon jest napisany (w tym 25 nowych piosenek), ale niestety go nie zrealizujemy. Takie już jest życie”. Paul nie zapomniał też o widzach: ,, Wszystkim fanom serialu dziękuję z całego serca. Wasza miłość i wsparcie znaczą wiele, a fakt, że połączyliście się z naszym serialem, że przyniósł wam trochę radości, znaczy dla mnie wszystko. To była trudna wiadomość, ale optymista we mnie jest przekonany, że to nie koniec Schmigadoon!… a może nawet szczęśliwy początek”.

Schmigadoon! Dostępne jest na platformie Apple TV+ również w Polsce.