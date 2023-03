Scott Pilgrim - będzie serial anime w Netflixie. Obsada kinowego filmu powraca

fot. Universal Pictures // Marc Platt Productions

Netflix oficjalnie ogłosił, że powstanie serial anime Scott Pilgrim oparty na klasycznych powieściach graficznych. Będzie jednak ścisły związek z kinowym filmem Scott Pilgrim kontra Świat z 2010 roku, bo obsada powróci w anglojęzycznym dubbingu. Michael Cera ponownie będzie Scottem, a Mary Elizabeth Winstead powróci jako Ramona.

Scott Pilgrim - obsada

Ogłoszono też następujących aktorów z filmu:

Satya Bhabba - jako Matthew Patel

Kieran Culkin - Wallace Wells

Chris Evans - Lucas Lee

Anna Kendrick - Stacey Pilgrim

Brie Larson - Envy Adams

Alison Pill - Kim Pine

Alison Pill - Kim Pine Aubrey Plaza - Julie Powers

Brandon Routh - Todd Ingram

Jason Schwartzman - Gideon Graves

Johnny Simmons - młody Neil

Mark Webber - Stephen Still

Mae Whitman - Roxie

Ellen Wong - Knight Chau

Bryan Lee O’Malley and BenDavid Grabinski ,czyli autorzy powieści graficznych będą producentami wykonawczymi, scenarzystami i showrunnerami. Edgar Wright, czyli reżyser kinowej adaptacji, będą producentem wykonawczym. Za animację ma odpowiadać studio Science SARU. Znani są z takich produkcji jak Devilman Crybaby oraz Keep Your Hands Off Eizouken.

W zapowiedzi czytamy, że serial rozbuduje całe uniwersum w wyjątkowy sposób. Edgar Wright przyznje, że sam osobiście namówił obsadę do powrotu.

Data premiery nie jest znana.

Zobacz także: