Producent Scott Rudin wycofuje się ze swoich filmowych projektów

Scott Rudin to producent takich filmów jak To nie jest kraj dla starych ludzi, Truman Show, Grand Budapest Hotel czy Nieoszlifowane diamenty. Jest znany w Hollywood ze swojego temperamentu i agresywnego zachowania. Nawet w 2010 roku w profilu producenta zamieszczonym przez The Hollywood Reporter został on nazwany najbardziej przerażającym człowiekiem w mieście. Na początku kwietnia ten sam portal umieścił wspomnienia jego współpracowników, którzy zwracali uwagę na przemocowe traktowanie, obrażanie ludzi, napady agresji i tworzenie toksycznej atmosfery w pracy.

W związku z relacjami byłych współpracowników, Scott Rudin postanowił zrezygnować ze swoich projektów na Broadwayu, ale także z produkcji filmowych. W opublikowanym oświadczeniu napisał:

Oprócz pracy na Broadwayu wycofuję się z moich projektów filmowych i streamingowych. Robię to, aby poświęcić czas na pracę nad sprawami osobistymi, co powinienem uczynić dawno temu. (...) Jest mi bardzo przykro z powodu bólu, jaki spowodowało moje zachowanie i podejmuję ten krok ze świadomością, aby się poprawić i zmienić.

Rudin nie będzie już związany z projektami: Red, White and Water, The Humans, Men oraz The Tragedy of Macbeth.