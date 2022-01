Script Fiesta - ogłoszono skład Kapituły konkursu. Agnieszka Holland oceni scenarzystów

fot. marzena bugala- azarko /dziennik zachodni/ polska pres

Otrzymaliśmy informację o składzie jury konkursu wybierającego podczas Script Fiesta, Najlepszego Scenariusza Polskiego Filmu Fabularnego. W kapitule zasiądą Agnieszka Holland, Janusz Majewski, Piotr Dzięcioł, Tomasz Kolankiewicz oraz Maciej Ślesicki.

Z informacji prasowej dowiadujemy się, że do 28 lutego scenarzyści mogą zgłaszać pomysły na Pitch Fiestę - market scenariuszowy. Pod koniec stycznia Warszawska Szkoła Filmowa (organizator Script Fiesty) ogłosi kolejne nazwiska. Filmowcy spotkają się przy wspólnym stole, by wybrać pięć produkcji, które znajdą się na shortliście. Tytuły z wielkiej piątki poznamy w drugiej połowie lutego 2022 roku. Na początku marca Kapituła zdecyduje, które filmy dostaną się do finału. W konkursie mierzą się ze sobą polskie filmy fabularne, które miały swoją premierę kinową lub cyfrową w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia konkursu (a więc od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021). Trzy filmy zakwalifikowane do finału będzie można zobaczyć podczas specjalnych projekcji połączonych ze spotkaniami z ich twórcami w ramach nadchodzącej Script Fiesty. Widzowie poznają kulisy pracy scenarzystów, a sami nominowani będą mogli doświadczyć na żywo reakcji i opinii widzów na temat swojej twórczości.

To nowe przedsięwzięcie jest kolejnym naturalnym krokiem dla Script Fiesty, która nigdy nie ustawała w wysiłkach, by podkreślać istotę i rangę zawodu scenarzysty w przemyśle filmowym – mówi Przemek Glajzner, Dyrektor Artystyczny festiwalu.

Jubileuszowa, 10. edycja Script Fiesty odbędzie się stacjonarnie od 31 marca do 4 kwietnia 2022 roku w Kinie Elektronik w Warszawie. Online od 4 do 17 kwietnia 2022 r. na platformie Think Film.