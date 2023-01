SEAL Team - będzie 7. sezon. Co z filmem?

fot. materiały prasowe

Platforma streamingowa Paramount+ oficjalnie ogłosiła, że powstanie 7. sezon SEAL Team. Fani serialu musieli poczekać aż dwa miesiące na decyzję po zakończeniu 6. serii. Pierwszy raz w historii tej serii trwało to tak długo. Widzowie byli tak zaniepokojeni, że rozpoczęli na Twitterze kampanię #RenewSEALTeam. Dzięki temu serial i cała kampania szybko zaczęła trendować w mediach społecznościowych.

Jak donosi Deadline, za kulisami nie było żadnych problemów. Opóźnienie wynikało z dyskusji, jak lepiej tworzyć ten serial dla streamingu, bo jak wiemy, wcześniej był to serial telewizyjny. Wówczas miał 22 odcinki, a prace trwały 9 miesięcy. Teraz w Paramount+ ma on 10 odcinków i wszystko jest bardziej skondensowane też fabularnie. Potrzebowano zmienić podejście, które lepiej by wykorzystywało dostępny budżet.

SEAL Team - co z filmem?

W lutym 2022 roku Paramount+ ogłosił film osadzony w uniwersum SEAL Team. Według Deadline projekt nie został skasowany, ale na razie twórcy aktywnie nad nim nie pracują. Na ten moment nie wiadomo, jaki jest na niego plan. Wcześniej spekulowano, że opowie on historię pomiędzy sezonami. W tym przypadku jednak 7. sezon na pewno pojawi się przed tym filmem.

SEAL Team - data premiery 7. sezonie nie jest znana. Serial w Polsce jest na ViaPlay.