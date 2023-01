Netflix 2023 - wszystkie filmowe premiery do końca roku. Mamy tytuły, daty i opisy

Fot. Netflix

Przed Wami dokładna lista filmowych premier Netfliksa w 2023 roku. Znajdziecie tu tytuły, daty i opisy najciekawszych produkcji. Całość podzieliliśmy na miesiące, by były dla Was czytelniejsze – dzięki temu szybciej będziecie w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaką nowość obejrzeć na tej platformie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, które filmy przyciągnęły Waszą uwagę!

Co ciekawego pojawi się na Netfliksie w 2023 roku? Zobaczcie nasz kalendarz premier filmowych.

Netflix 2023 - premiery filmowe [GALERIA]

Rebel Moon

Netflix 2023 - wszystkie filmowe premiery do końca roku

STYCZEŃ

Dog Gone - premiera 13 stycznia 2023 roku.

Jung_E - premiera 20 stycznia 2023 roku.

You People - premiera 27 stycznia 2023 roku.

Pamela, A Love Story - premiera 31 stycznia 2023 roku.

LUTY

True Spirit - premiera 3 lutego 2023 roku.

Bill Russell: Legend - premiera 8 lutego 2023 roku.

Your Place or Mine - premiera 10 lutego 2023 roku.

We Have a Ghost - premiera 24 lutego 2023 roku.

MARZEC

Luther: The Fallen Sun - premiera 10 marca 2023 roku.

The Magician’s Elephant - premiera 17 marca 2023 roku.

Murder Mystery 2 - premiera 31 marca 2023 roku.

KWIECIEŃ

A Tourists Guide To Love - premiera 27 kwietnia 2023 roku.

MAJ

The Mother - premiera 12 maja 2023 roku.

CZERWIEC

Extraction 2 - premiera 16 czerwca 2023 roku.

LIPIEC

They Cloned Tyrone - premiera 21 lipca 2023 roku.

SIERPIEŃ

Heart Of Stone - premiera 11 sierpnia 2023 roku.

Lift - premiera 25 sierpnia 2023 roku.

PAŹDZIERNIK

Damsel - premiera 13 października 2023 roku.

Pain Hustlers - premiera 27 października 2023 roku.

LISTOPAD

The Killer - premiera 10 listopada 2023 roku.

A Family Affair - premiera 17 listopada 2023 roku.

Leo - premiera 22 listopada 2023 roku.

GRUDZIEŃ

Leave The World Behind - premiera 8 grudnia 2023 roku.

Rebel Moon - premiera 22 grudnia 2023 roku.

Netflix - premiery 2023 bez daty

Chupa - premiera wiosną 2023 roku.

Kill Boksoon - premiera wiosną 2023 roku.

Happiness For Beginners - premiera latem 2023 roku.

The Perfect Find - premiera latem 2023 roku.

Love At First Sight - premiera jesienią 2023 roku.

Nyad - premiera jesienią 2023 roku.

Players - premiera jesienią 2023 roku.

Spaceman - jesień 2023.

Netflix 2023 - najciekawsze premiery z opisami

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Kontynuacja hitu Uciekające kurczaki. Film opowiada o Ginger – żyjącej w wolnej od ludzi drobiowej utopii. Po latach bezpieczeństwa jej córka zaczyna pojmować, jak wiele ograniczeń nałożonych jest na ich zaściankową rzeczywistość. Do kurczaków docierają też pogłoski o wielkim zagrożeniu, które może położyć kres ich wolności.

Chupa

Gdy nastolatek udaje się z rodziną do Meksyku, odnajduje w szopie dziadka prawdziwego, młodego chupacabrę. Aby uratować mityczne stworzenie, Alex i jego przyjaciele muszą wyruszyć na przygodę życia.

Obsada: Demián Bichir, Evan Whitten, Christian Slater, Ashley Ciarra, NickolasVerdugo, Adriana Paz, Gerardo Taracena oraz Julio Cesar Cedillo.

Damsel

Młoda dziewczyna godzi się wyjść za przystojnego księcia. Odkrywa jednak, że królewska rodzina chce złożyć ją w ofierze, by spłacić pradawny dług. Zostaje wrzucona do jaskini ze smokiem. Musi wykazać się sporym sprytem i wolą walki, by przeżyć.

Za kamerą Juan Carlos Fresnadillo. Obsada: Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter oraz Shohreh Aghdashloo.

A Family Affair

Nieoczekiwany romans rozpoczyna komiczną sekwencję zdarzeń dla młodej kobiety, jej matki i szefa będącego gwiazdą filmową. Bohaterowie muszą zmierzyć się z komplikacjami wynikającymi z miłości, seksu i tożsamości.

W obsadzie są: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy oraz Kathy Bates. Za kamerą Richard LaGravenese.

Heart of Stone

Rachel Stone (Gal Gadot) jest szpiegiem i jedyną kobietą, która stoi pomiędzy globalną organizacją a stratą najcenniejszego zasobu.

W obsadzie zobaczymy: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi oraz Paul Ready.

The Killer

Film oparty na powieści graficznej. Bezlitosny zabójca po spektakularnej porażce musi walczyć z pracodawcami, którzy ścigają go po całym świecie.

Za kamerą David Fincher. W obsadzie są: Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte oraz Tilda Swinton.

Leave the World Behind

Film oparty na powieści graficznej pod tym samym tytułem. Rodzinne wakacje na Long Island są przerwane przez dwóch nieznajomych, którzy przekazują wieść o tajemniczym zaciemnieniu. Gdy zagrożenie staje się nieuchronne, obie rodziny muszą zdecydować, jak przetrwać potencjalny kryzys. Muszą też zrozumieć, jakie jest ich miejsce w rozpadającym się świecie.

Reżyserem i scenarzystą jest Sam Esmail, twórca hitu Mr. Robot. W obsadzie są Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans oraz Kevin Bacon.

Lift

Międzynarodowa grupa przestępców zostaje zwerbowana, aby zapobiec atakowi terrorystycznemu. Muszą dokonać skoku na pokładzie samolotu.

Za kamerą F. Gary Gray (Szybcy i wściekli 8). Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno oraz Sam Worthington.

Maestro

Jest to bezkompromisowa historia miłosna o trwającym całe życie związku kompozytora Leonarda Bernsteina i Felicji Montealegre Cohn Bernstein.

Bradley Cooper wyreżyserował produkcję na podstawie swojego scenariusza. Jest to jego kolejny projekt reżyserski po nagradzanych Narodzinach gwiazdy. W obsadzie są Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer i Sarah Silverman.

The Monkey King

Ta pełna akcji, animowana komedia fantasy jest oparta na chińskiej mitologii. Idealnie nadaje się na rodzinny seans. Małpi Król razem z innymi bohaterami wyrusza na epicką przygodę. Podczas niej muszą walczyć z bogami, demonami, smokami i największym wrogiem - ego Małpiego Króla.

W obsadzie dubbingu są: Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jolie Hoang-Rappaport, Jo Koy, Ron Yuan, Hoon Lee, Stephanie Hsu, Andrew Pang, Andrew Kishino, Jodi Long, James Sie i BD Wong.

The Mother

Film akcji z Jennifer Lopez. Zawodowa zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić swoją córkę. Kobieta oddała ją do adopcji, gdy uciekała przed ścigającymi ją ludźmi.

Murder Mystery 2

Kontynuacja filmu Zabójczy rejs. Nick i Audrey Spitz są teraz pełnoprawnymi detektywami, którzy chcą rozpromować swoją agencję. Szybko wpadają w centrum międzynarodowej afery, gdy ich przyjaciel Maharadża zostaje porwany na własnym weselu.

W obsadzie są Adam Sandler, Jennifer Aniston, Adeel Akhtar, John Kani, Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo oraz Zurin Villanueva.

Pain Hustlers

Kobieta traci pracę i zmaga się z trudami wychowania córki. Bierze robotę w upadającym farmaceutycznym start-upie, który okazuje się niebezpiecznym oszustwem.

Za kamerą David Yates. W obsadzie są Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia, Catherine O’Hara, Jay Duplass, Brian d’Arcy James i Chloe Coleman.

Rebel Moon

Kiedy pokojowo nastawiona kolonia na skraju galaktyki zostaje zaatakowana, młoda kobieta z tajemniczą przeszłością musi poszukać wojowników, którzy pomogą im w kryzysie.

Za kamerą Zack Snyder.

Rustin

Historia Bayarda Rustina – wybitnego czarnoskórego stratega, który był bliskim doradcą Martina Luthera Kinga Jr., a historia często o nim zapomina.

They Cloned Tyrone

Seria niesamowitych zdarzeń sprawia, że trójka nietypowych bohaterów wpada na trop rządowego spisku.

Niezatytułowany film Wesa Andersona oparty na twórczości Roalda Dahla

Adaptacja opowiadań Roalda Dahla w wykonaniu Wesa Andersona. Opis fabuły nie jest dostępny.

We Have a Ghost

Gdy rodzina Kevina odnajduje w swoim nowym domu ducha Ernesta, staje się z dnia na dzień popularna w mediach społecznościowych. Kevin i Ernest znikają, by rozwikłać tajemnicę z przeszłości tego drugiego. Niestety stają się celem dla CIA.

Christopher Landon wyreżyserował ten film na podstawie swojego scenariusza. Twórca znany jest z komediowego horroru Śmierć nadejdzie dziś. W obsadzie są David Harbour, Jahi Di'Allo Winston, Tig Notaro, Erica Ash, Jennifer Coolidge i Anthony Mackie.

Spaceman

To historia astronauty, który zostaje wysłany na obrzeża galaktyki po tajemniczy, pradawny pył. Jego ziemskie życie rozpada się na kawałki, więc zwraca się o pomoc do głosu, który jest w stanie to zrobić. Ten głos należy do stworzenia z początków czasu, które żyje w mroku jego statku.

W obsadzie znaleźli się: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano i Kunal Nayyar.