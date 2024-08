Aktor zagrał w MCU, DCEU i niedługo DCU. Porównuje doświadczenia

Źródło: Marvel

Reklama

Sean Gunn zagrał Kraglina w Strażnikach Galaktyki w MCU. Wcielił się także w Weasela w filmie Legionie samobójców ze świata DC. Niedługo ma powtórzyć tę rolę w animacji Creature Commandos, już po szyldem DCU, a następnie zadebiutować w tym uniwersum jako Maxwell Lord w nowym Supermanie.

Sean Gunn porównuje pracę w Marvelu i DC

Aktor ma więc naprawdę sporo doświadczenia w kinie superbohaterskim - i to po dwóch stronach barykady. W związku z tym portal The Wrap podczas FanExpo Chicago spytał go, jak to było przejść z MCU do DCEU, a następnie jeszcze raz do DCU.

Dołączyłem do machiny Marvela w momencie, gdy w pewnym sensie działała już sprawnie i płynnie. Choć wystąpiłem w Legionie samobójców od DC, to teraz wszystko jest trochę zmieniane i nowe, odkąd mój brat przejął rządy i stanął na czele studia. To dla nich świeży proces. Wiec byłoby to dosłownie jak porównywanie ze sobą jabłek i pomarańczy.

Poza tym pod tym wszystkim, praca z moim bratem jest dla mnie bardziej znajoma niż obca. Przez to, że współpracowałem z Jamesem zarówno w Marvelu, jak i DC, oba te procesy mają dla mnie dużo wspólnych elementów.

DCU - wszystkie potwierdzone jak do tej pory postacie

Weasel (Łasica) – postać, którą widzieliśmy już w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad z 2021 roku; w jego rolę wcielił się wówczas Sean Gunn. Brat odpowiedzialnego za DCU Jamesa podłoży mu także głos w serialu animowanym Creature Commandos. Ekranowy Weasel różni się od komiksowego pierwowzoru; w oryginale był on niesamowicie wytrzymał i doskonale sprawdzał się w pojedynkach jeden na jeden.