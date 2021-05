Secret Invasion - serial ze świata Avengers ma reżyserów. Kevin Feige znów odnajduje talenty

fot. Marvel

Marvel Studios jest znane z tego, że zatrudnia reżyserów z kina niezależnego i robi z nich gwiazdy Hollywood. Wielokrotnie udowadniali, że mają wyczucie do takich talentów. Czy tak samo będzie z serialem Secret Invasion? Jak donosi The Hollywood Reporter Thomas Bezucha, znany z filmu Prawo krwi oraz Ali Selim (serial The Looming Tower) staną za kamerą nowej produkcji MCU. Kyle Bradstreet (Mr. Robot) odpowiada za scenariusz i jest producentem wykonawczym.

Wiemy, że fabularnie serial ma czerpać z komiksu Tajna Inwazja, ale Marvel przeważnie dość luźno adaptuje historie, więc szczegóły wizji nie są znane.

Według wcześniejszych doniesień w obsadzie są Olivia Colman (Faworyta, Broadchurch), Emilia Clarke (Gra o tron) i Killian Scott (Dublin Murders). Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn powrócą odpowiednio jako Nick Fury oraz Talos. Natomiast Kingsley Ben-Adir ma wcielić się w główny czarny charakter. Nie wyjawiono dokładnie, kim będzie ta postać, ale w spekulacjach pojawia się Dorrek VII, cesarz imperium Skrulli.

Secret Invasion - najprawdopodobniej zdjęcia ruszą jeszcze w 2021 roku. Data premiery nie jest znana.