Seriale 2023 – nowości na jesień. Masa ciekawych produkcji na streamingu

fot. materiały prasowe

Przed nami barwny okres – czas nowości na streamingach i w ramówkach telewizyjnych. Co prawda, wraz z rozpoczęciem września ruszyły już pierwsze premiery, ale to dopiero początek tego, co nas czeka. W tym jesiennym sezonie otrzymamy sporo intrygujących tworów. Choć strajki udaremniły wiele planów, lista nadchodzących seriali może spełnić wymagania złaknionych wrażeń.

Prezentujemy zbiór odcinkowych produkcji, które zadebiutują tej jesieni. W poniższej galerii odnajdziecie zarówno zagraniczne, jak i polskie seriale z informacją o spodziewanej dacie premiery oraz platformie lub stacji. W niektórych przypadkach wciąż nie został podany konkretny termin ukazania się produkcji, jednak mówi się, że nastąpi to właśnie w okresie jesiennym.

Uwzględniliśmy także seriale, które już pojawiły się na antenach stacji telewizyjnych wraz z początkiem września. Wśród zagranicznych produkcji znalazły się także twory z kategorii reality show.

Seriale 2023 - zagraniczne premiery

Zapraszamy do naszego przewodnika po nowościach. Przed Wami szeroki wachlarz rozrywki.

The Changeling – 8 września na Apple TV+

Seriale 2023 - polskie premiery