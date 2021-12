Seriale przedłużone o kolejny sezon, w tym Outer Banks i Power Book II: Ghost

fot. Materiały Prasowe

Outer Banks opowiada o grupie nastolatków, którzy są znani jako "Płotki". Bohaterowie ścigani przez prawo i bogatych snobów starają się pokonać przeszkody. W obsadzie zobaczymy Chase'a Stokesa, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathana Davissa oraz Rudy'ego Pankowa.

2. sezon miał premierę 30 lipca 2021 roku i przez pierwsze cztery tygodnie od premiery utrzymywał się na pierwszym miejscu globalnej listy 10 najlepszych seriali anglojęzycznych Netflixa. Mamy dobre wieści dla fanów serii. Outer Banks powróci z 3. sezonem.

fot. Materiały Prasowe

Produkcją, która została przedłużona o 3. sezon jest Power Book II: Ghost. Projekt jest pierwszym z serii spin-offów serialu Power od stacji Starz. Historia śledzi losy Tariqa, który próbuje poradzić sobie ze swoim życiem i pragnieniem zemsty. Bohater stara się pogodzić działalność narkotykową z edukacją, życiem miłosnym, sprawami rodzinnymi oraz rosnącą presją ze strony Coopera Saxe'a. W głównych rolach występują Michael Rainey, Shane Johnson, Gianni Paolo, Woody McClain, Paige Hurd, Melanie Liburd, LaToya Tonodeo, Mary J. Blidge i inni.Power Book II: Ghost

fot. Materiały Prasowe

HBO Max przedłużyło The Sex Lives of College Girls o 2. sezon. Serial opowiada o życiu czterech współlokatorek z college'u (Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp i Alyah Chanelle Scott) uczęszczających do prestiżowego Essex College.

fot. Materiały Prasowe

Apple TV+ zamówiło 3. sezon Truth be told, którego gwiazdą i producentem wykonawczym jest Octavia Spencer. W każdym sezonie produkcja opowiada zupełnie inną historię. Aktorka wciela się w postać Poppy Scoville, która ryzykuje wszystko w dążeniu do sprawiedliwości.

Projekt Truth to be told jest oparty na powieści Kathleen Barber, która przedstawia "obsesję" na punkcie podcastów o prawdziwych zbrodniach i zmusza widzów do zastanowienia się nad konsekwencjami, jakie niesie ze sobą podążanie za prawdą na scenie publicznej.

fot. Materiały Prasowe

Wyjątek stanowią Nauki niezbyt ścisłe. Twórca serialu, Mike O'Brien, potwierdził za pośrednictwem Twittera, że nie będzie 5. sezonu. Amerykańska sieć telewizyjna Peacock anulowała komedię z Glennem Howertonem w roli głównej po czterech sezonach.

Historia skupia się na Jacku, który jako profesor filozofii zostaje wyrzucony z uniwersytetu. Bohater musi wrócić do swojego rodzinnego miasta, gdzie wprowadza się do domu po zmarłej matce i podejmuje się pracy w pobliskim liceum. Ucząc biologii, skupia się jednak na planowaniu zemsty na tych, którzy według niego niesprawiedliwie go potraktowali. Chce wykorzystać do tego swoich uczniów. Jednak nastolatkowie we współpracy z Jackiem, widzą pewne osobiste korzyści.

