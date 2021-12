Bubble - zwiastun anime reżysera Attack on Titan i Notatnika śmierci

fot. WIT Studio // Netflix

Bubble to film anime, którego akcja rozgrywa się w Tokio, po tym, jak na świat spadły bańki, które łamały prawa grawitacji. Odcięte od świata zewnętrznego miasto stało się placem zabaw dla grupy młodych ludzi, którzy stracili rodziny. Pełni rolę pola bitwy drużynowych walk parkour, gdzie uczestnicy przeskakują z budynku na budynek. Hibiki, młody as znany ze swojego niebezpiecznego stylu gry, pewnego dnia wykonuje lekkomyślny ruch i spada do morza, w którym panuje grawitacja. Jego życie ratuje Uta, dziewczyna o tajemniczych mocach. Para słyszy unikalny dźwięk słyszalny tylko dla nich. Dlaczego Uta nagle pojawiła się przed Hibikim? Ich spotkanie prowadzi do odkrycia, które zmieni świat.

Film reżyseruje Tetsuro Araki. Twórca znany jest m.in. z takich produkcji jak Attack on Titan i Notatnik śmierci. Przyznał w swoim oświadczeniu, że pracował po cichu nad tym projektem od wielu lat. Zapewnia, że nie zabraknie ekscytującej akcji oraz pięknej oprawy wizualnej. Ma nadzieję, że zabierze widzów w jeszcze bardziej nieoczekiwane miejsca.

Bubble - zwiastun anime

Za produkcję Bubble odpowiada WIT Studio, czyli wytwórnia, która pracowała nad pierwszymi trzema sezonami Attack on Titan oraz Vinland Sagą. Muzykę skomponuje Hiroyuki Sawano, którego kompozycje znamy ze wspomnianego Attack on Titan, a także Promare. Projekt postaci wykonał ilustrator mangi Notatnik śmierci - Takeshi Obata. Scenariusz napisał Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica). Głosu bohaterom użyczą Jun Shison, Mamoru Miyano i Tasuku Hatanaka. Usłyszymy również Yuki Kaji, który dubbingował Erena z Attack on Titan.

fot. WIT Studio // Netflix

Bubble - premiera anime 28 kwietnia 2022 roku na Netflix.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze