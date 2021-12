Marvel - Wolverine wstaje z grobu. Nadchodzi Przeznaczenie X, rewolucja świata X-Menów

Leinil Francis Yu/Sonny Gho/Marvel

Marvel nieustannie podgrzewa atmosferę wokół Przeznaczenia X, nadchodzącego eventu, który ma być prawdziwą rewolucją dla świata X-Menów. Szczegóły fabularne tego wydarzenia wciąż trzymane są w ścisłej tajemnicy; przypomnijmy, że pierwsze materiały marketingowe zawierały cytat komiksowej Irene Adler aka Destiny: "Nie ma żadnej przyszłości. Nie ma też Przeznaczenia". Teraz do sieci trafiły nowe grafiki promocyjne.

Pojawiają się na nich Wolverine, Storm i Hope Summers - każda z postaci przedstawiona jest w 3 odmiennych wariantach, a podpisy materiałów zachęcają czytelników do "wyboru przeznaczenia". Wszystko wskazuje na to, że Destiny of X ukaże po prostu różnorakie wersje przyszłości mutantów, zabierając odbiorców w wędrówkę po liniach czasowych.

Podobna podróż czeka w styczniu samego Logana w połączonych ze sobą fabularnie seriach X Lives of Wolverine i X Deaths of Wolverine. Mamy już okazję zobaczyć okładkę alternatywną do otwierającego zeszytu drugiej z nich, na której Rosomak wychodzi z własnego grobu. W obu cyklach heros raz jeszcze będzie musiał skonfrontować się z najważniejszymi wydarzeniami, postaciami i lokacjami w swoim życiu.

X Deaths of Wolverine #1 - okładka alternatywna

Jeden z powyższych materiałów ujawnia także tytuły nowych bądź kontynuowanych serii poświęconych X-Menom. Będą to: Immortal X-Men, Knights of X, Legion of X, X-Men Red, Marauders, X-Men, X-Force, New Mutants i Wolverine.

Przeznaczenie X rozpocznie się na amerykańskim rynku wiosną przyszłego roku.

