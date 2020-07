Metacritic zmienia zasady – gry ocenimy z opóźnieniem. Efekt The Last of Us: Part II?

SIE, Metacritic

The Last of Us: Part II podzieliło graczy na dwa obozy. Część była tym tytułem zachwycona i w pełni zgadzała się z wysokimi ocenami wystawianymi przez recenzentów, innym zaś nie do końca przypadły do gustu pewne rozwiązania fabularne. Ci drudzy często wyrażali swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych i w sekcji z opiniami użytkowników na Metacritic. Prawdopodobnie to właśnie z tego względu serwis ten zdecydował się na wprowadzenie pewnej istotnej zmiany i zablokował możliwość oceniania produkcji już w dniu ich premiery. Poniżej możecie zobaczyć to na przykładzie Deadly Premonition 2, które miało premierę 10 lipca.

fot. Metacritic

Jak widać, teraz trzeba odczekać 24 godziny od momentu oficjalnego debiutu gry. Można domyślić się, że celem takiego działania jest wyeliminowanie osób, które wystawiają oceny bez wcześniejszego uruchomienia danego tytułu. Naprawdę wątpliwe jest jednak to, że nowe ograniczenie przyniesie oczekiwany efekt. Gracze decydujący się na tak zwany review-bombing (wystawianie skrajnie niskich ocen w ramach protestu) prawdopodobnie po prostu przeczekają regulaminowy jeden dzień, a następnie przejdą do działania.