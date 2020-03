Shakedown - Pornhub opublikuje pierwszy film niepornograficzny

Pornhub to jedna z najbardziej znanych stron o treści pornograficznych na świecie, która trafi na łamy mediów mainstreamowych z zupełnie innych przyczyn. Albo wymyślnych akcji marketingowych, albo jak ostatnio z powodu zatrudnienia Belli Thorne do wyreżyserowania pierwszego artystycznego filmu porno. Włodarze portalu jednak idą krok dalej.

Jak donosi portal Variety.com w środę 4 marca na stronie Pornhub ma mieć premierę dokument Shakedown, który jest pierwszym niepornograficznym filmem w ofercie portalu. Został on wyprodukowany w 2018 roku i cieszył się popularnością na festiwalach kina artystycznego, na których również zdobywał nagrody. Autorką jest Leilah Weinraub.

Jest to opowieść o subkulturze czarnoskórych striptizerek i lesbijek pracujących w znanym klubie w Los Angeles. Został on stworzony z wywiadów oraz materiałów, które Weinraub zbierała przez 15 lat. Twórczyni tłumaczy, że współcześnie artyści mają coraz więcej miejsca, by otwarcie prezentować swoją sztukę i różnorodne treści, a Pornhub najwyraźniej wychodzi temu naprzeciw. Ma nadzieję, że jej film zainteresuje szczególnie kobiety odwiedzające tę stronę.

Według informacji Variety.com film będzie dostępne za darmo przez cały marzec na portalu Pornhub. Potem trafi w USA do sklepu w iTunes.