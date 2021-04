Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - zwiastun filmu! Tak wygląda superbohater ze świata Avengers

fot. Marvel

Rusza promocja filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, czyli nowej superprodukcji MCU opartej na komiksach Marvela. Opublikowano pierwszy oficjalny plakat, na którym widzimy Simu Liu w roli walecznego superbohatera oraz zwiastun pokazujący go w akcji.

Shang-Chi to przede wszystkim wybitne umiejętności w sztukach walki. Koordynatorem scen akcji jest Andy Cheng, który znany jest z pracy z Jackiem Chanem przy różnych filmach. Fani seriali natomiast mogą znać jego pracę reżysera scena akcji z serialu Into the Badlands: Kraina bezprawia. Natomiast Bradley James Allan zajmuje się reżyserią drugiego planu. Przeważnie to oznacza, że taki filmowiec kręci sceny walk. Sam trenuje wushu od dziecka oraz był częścią słynnej grupy kaskaderów Jackiego Chana. Pod okiem legend y kina akcji z kaskadera przeobraził się w reżysera scen walk. Skoro tacy ludzie zajmują się akcją w filmie MCU, można oczekiwać czegoś, czego jeszcze w superprodukcji Marvela nie było.

Shang-Chi - zwiastun

Shang-Chi - galeria

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

W obsadzie superprodukcji są Simu Liu, Akwafina, Tony Leung, Florian Munteanu i Michelle Yeoh. Destin Daniel Cretton wyreżyserował na podstawie scenariusza Dave'a Callahana.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - premiera we wrześniu 2021 roku tylko w kinach.