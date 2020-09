Shang-Chi - nowe szczegóły dotyczące filmowego miejsca spoczynku Fin Fang Fooma

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedługo po ogłoszeniu powstania filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, fani Marvela zaczęli zastanawiać się, czy w produkcji zobaczą postać smoka imieniem Fin Fang Foom. Pierwsze (potwierdzające) pogłoski na jego temat pojawiły się już w marcu.

Fin Fang Foom odgrywa ważną rolę w komiksach o Shang-Chi. Postać ta po raz pierwszy pojawiła się w Strange Tales i pochodzi z planety Kakaranathara. Początkowo smok z kosmosu zmagał się z Iron Manem, ale dzięki temu ma też silny związek z Mandarynem i dziesięcioma pierścieniami, a jak dobrze wiemy, postać ta także pojawi się w filmie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

W sierpniu ekipa filmowa wróciła na plan, jednak kilka miesięcy przed wznowieniem produkcji po sieci krążyły zakulisowe zdjęcia. Zdaniem Charlesa Murphy'ego przedstawiają one specjalnie wybudowaną Dolinę Śpiącego Smoka. W komiksach pojawiła się ona w numerze Iron Man #261. Dolina Śpiącego Smoka jest, rzecz jasna, miejscem spoczynku Fin Fang Fooma.

Źródło Murphy'ego opisuje Dolinę Śpiącego Smoka jako pagórkowatą, nadmorską lokalizację ze świątynią pośrodku, a greenscreen służy za samo wybrzeże. Duża, bambusowa konstrukcja jest otoczona obszarem, na którym wojownicy z wioski doskonalą umiejętności niezbędne, by chronić to miejsce.

Podobno Foom jest centralnym elementem fabuły filmu. Podobnie jak w komiksach, Dolina jest chroniona przez potomków grupy wojowników sprzed wielu, wielu lat.

Wojownicy poświęcili swoje życie, by trzymać z dala od świata coś, co opisywane jest jako starożytne zło nastawione na zniszczenie ludzkości. Wydaje się jednak, że nie utrzymują go w stanie spoczynku całkowicie samotnie. Inne źródło wskazuje, że mogą oni mieć własnego smoka, który mógłby pomóc w walce z najeźdźcami. Dzierżą oni tarcze i włócznie wykonane ze smoczych łusek, a także chi, potężną broń. Podobno ta moc działa podobnie jak magia Mistrzów Sztuk Mistycznych, którzy panują nad energią za pomocą serii ruchów.

Źródło: Marvel

W głównej roli wystąpi Simu Liu. W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności.