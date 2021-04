Shang-Chi - wyciekło zdjęcie figurek Funko POP. Ujawniają nowe szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela. Jak na razie nie otrzymaliśmy żadnych, oficjalnych materiałów promocyjnych filmu poza jedną grafiką. Jednak do sieci trafiają co jakiś czas zdjęcia kolekcjonerskich figurek, które dają lepsze spojrzenie na niektóre postacie z produkcji.

Z uwagi na opóźnienia premiery spowodowane pandemią koronawirusa mamy ponownie materiały związane z zabawkami. W tym przypadku widzimy figurki Funko POP, które ujawniają nowe szczegóły. Widzimy między innymi postać nazwaną Razer Fist, w którą wcieli się Florian Munteanu. Jest także figurka smoka nazwana The Great Protector. Trudno na ten moment powiedzieć, czy mamy do czynienia z inną wersją Fin Fang Foom w ramach MCU. Jiang Li oglądamy w świetnie wyglądającym kostiumie oraz Wenwu który tak naprawdę jest Mandarynem. Zobaczcie:

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1379445296057479175

W obsadzie superprodukcji są Simu Liu, Akwafina, Tony Leung, Florian Munteanu i Michelle Yeoh. Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton. Autorem scenariusza jest Dave Callahan.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - film ma trafić do kin w USA 3 września 2021 roku.