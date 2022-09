Shazam! 2 - dlaczego Mr. Mind nie pojawi się w filmie?

Źródło: DC

Shazam! Gniew bogów to kolejne widowisko Warner Bros oparte na komiksach DC. Za kamerą produkcji stanął twórca poprzedniego filmu o tytułowym bohaterze, David F. Sandberg. Dla przypomnienia w scenie po napisach pierwszej części pojawił się złoczyńca Mr. Mind. To sugerowało, że pojawi się w sequelu. Jednak antagonisty nie zobaczymy w nadchodzącej produkcji. Sandberg wyjawił, że początkowo czarny charakter miał być ważną częścią kontynuacji. Jednak ostatecznie uznano, że włączenie jego historii nie pasowałoby do reszty opowieści.

Ponadto Sandberg wyjawił, że Lotta Losten, jego żona, która występuje w każdym filmie reżysera zaliczy cameo również w najnowszej produkcji o Shazamie. Co ciekawe w poprzednim filmie jej postać umarła. Tym razem jednak Losten wcieli się w inną bohaterkę.

Shazam! 2 - będą dokrętki do filmu?

Sandberg również na swoim Instagramie odniósł się do plotek na temat dokrętek filmu, które miały spowodować przesunięcie daty premiery. Reżyser stwierdził, że nie planuje kręcić więcej materiału, bo wszyscy są zadowoleni z dotychczasowego kształtu produkcji.

Shazam! 2 - premiera filmu w USA 17 marca 2023 roku.