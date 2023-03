Shazam! 2 - spoilerowy spot. Pokazuje cameo oczekiwanej postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

Nowy spoilerowy spot filmu Shazam! Gniew bogów został wyemitowany w amerykańskiej telewizji. Potem trafił na Twittera, ale ludzie z Warner Bros. spostrzegli się co jest grane i zaczęli go masowo usuwać. Chodzi o cameo Gal Gadot w roli Wonder Woman! Sam David F. Sandberg, czyli reżyser widowiska, na Twitterze przestrzega fanów, by nie oglądali, jeśli nic nie chcą wiedzieć o tym, co się wydarzy. Plotki o tym, że Wonder Woman jest w filmie krążyły od miesięcy, więc dla osób śledzących doniesienia nie jest to zaskoczenie.

Shazam! 2 - scena z Wonder Woman

https://twitter.com/ponysmasher/status/1634395437108002816

fot. zrzut ekranu

Shazam! Gniew bogów - obsada

W sequelu powróci Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy. Dołączą do nich Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako nikczemne córki Atlasa.

Shazam! Gniew bogów - premiera filmu w polskich kinach 17 marca 2023 roku.