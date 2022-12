Shazam! Gniew bogów - superbohaterska rodzinka na epickich okładkach. Zobaczcie jak wyglądają!

Fot. DC COMICS

Shazam! Gniew bogów zadebiutuje na dużym ekranie już w marcu 2023 roku. DC postanowiło z tej okazji opublikować warianty okładek, zainspirowane filmem. Są na nich główni bohaterowie produkcji, przedstawieni oczami różnych artystów. Możecie zobaczyć, jak prezentują się w swoich superbohaterskich kostiumach. Czuć w nich klimat Szybkich i Wściekłych: rodzina jest najważniejsza!

Zobaczcie warianty okładek poniżej i dajcie znać w komentarzu, która grafika podoba wam się najbardziej.

Shazam! Gniew bogów - superbohaterowie na okładkach

Okładki pochodzą z takich komiksów DC jak Adventures of Superman: Jon Kent #1, The Flash #794, Batman/Superman: World's Finest #13, Wonder Woman #797, Action Comics #1053 i Detective Comics #1070. Warto dodać, że okładki pojawią się razem z Shazam! Fury of the Gods Special: Shazamily Matters #1, czyli oficjalnym 96-stronnicowym komiksem, w którym znajdziecie historie napisane przez obsadę filmu i scenarzystę.

Action Comics #1053. Okładka: Lucio Parrillo.

Shazam! Gniew bogów - kiedy premiera?

Shazam! Gniew bogów to kontynuacja dobrze przyjętego filmu z 2019 roku na podstawie komiksów DC. Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy, jednak Billy Batson wciąż jest superbohaterem, tym razem chroniącym świat z pomocą członków rodziny, którzy zyskali podobne moce. W widowisku nasza familia herosów będzie musiała zmierzyć się z Hesperą i Kalypso, córkami mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od których Shazam otrzymał swoje umiejętności.

Shazam! Gniew bogów - premiera w kinach 17 marca 2023 roku.