Shazam! Gniew bogów - klapa winą Jamesa Gunna? Nowy raport potwierdza spekulacje

foto. materiały prasowe

Shazam! Gniew bogów to gigantyczna klapa finansowa. Film zebrał z kin 128,6 mln dolarów przy budżecie 125 mln dolarów. Trafił on już na VOD, na którym nie cieszy się popularnością, więc nie zarabia tak, jak twórcy by oczekiwali. Notuje gorsze wyniki od krytykowanego Morbiusa. Według raportu The Wrap korporacja Warner Bros. Discovery wie, co jest winą tej sytuacji. Nie chodzi jedynie o to, że film zebrał słabe recenzje.

Shazam! 2 - klapa w box office

Według raportu WBD częściowo obwinia za klapę filmu reboot uniwersum DCU autorstwa Jamesa Gunna i Petera Safrana. Ludzie z korporacji twierdzą, że ogłoszenie planów na reboot uniwersum znacząco obniżyły zainteresowanie Shazamem! 2 ze strony zwykłych widzów. To nie jest dobra wiadomość dla Flasha i Aquamana 2, które bez dobrej promocji, mogą spotkać się z tym samym zmniejszonym zainteresowaniem.

Raport jednak podkreśla, że włodarze Warner Bros. Discovery mają całkowitą pewność, że DCU odbuduje popularność tych filmów i odniesie sukces, gdy wystartuje w 2024 roku.

Dla porównania Shazam! z 2019 roku zebrał 367,3 mln dolarów z całym świecie. Ostatecznie przełożyło się to na 74 mln dolarów zysku netto.