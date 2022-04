She-Hulk - bohaterka MCU na grafikach. Serial został opóźniony?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Jakiś czas temu informowaliśmy o plotce na temat serialu She-Hulk o kreatywnych problemach zakulisowych. Teraz pojawia się nowa plotka, która sugeruje, że z uwagi na to serial został opóźniony na koniec 2022 roku (listopad-grudzień) lub nawet styczeń 2023 roku. Dokładnie nie wiadomo, w czym leży problem, ale wiemy, że serial ma być komedią z łamaniem czwartej ściany (zwracanie się do widza), więc dość nietypowo i być może nie wszystko tutaj gra. Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje.

Inny pogłoski sugerują, że niedługo powinny wyciekać spoilery, ponieważ Marvel Studios i Disney+ pracuje nad efektami specjalnymi z wieloma firmami z całego świata, aby przyspieszyć proces postprodukcji, który nadal trwa dłużej w dobie pandemii koronawirusa.

She-Hulk - grafiki

Grafiki widzieliśmy już wcześniej, ale teraz są w lepszej jakości i lepiej można przyjrzeć się superbohaterce. Tak Tatiana Maslany wygląda jako kuzynka Hulka.

Tim Roth w nowym wywiadzie wychwala kreację aktorską Tatiany Maslany i obiecuje, że cytuję "opad szczęki". Każdy, kto oglądał Orphan Black wie, że jest to wybitna aktorka.