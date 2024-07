Shelley Duvall nie żyje. Jej rola w klasyku Lśnienie jest niezapomniana

fot. materiały prasowe

Jak donoszą media, Shelley Duvall zmarła w wieku 75 lat. Śmierć aktorki została potwierdzona przez jej partnera, Dana Gilroya. W historii kina jej niezapomniana rola w klasyku Lśnienie Stanleya Kubricka zostanie na zawsze zapamiętana.

Shelley Duvall - kariera

Pomimo Lśnienia, aktorka najbardziej była znana z pracy z Robertem Altmanem. To u niego zagrała swój debiut aktorski w filmie Brewster McCloud, a za Trzy kobiety tegoż reżysera zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes. Pojawiła się jeszcze u niego w takich tytułach jak McCabe & Mrs. Miller, Thieves Like Us, Nashville, Popeye oraz Buffalo Bill and the Indians.

To właśnie jej świetna rola w Trzech kobietach sprawiła, że Kubrick zaangażował ją do Lśnienia. Prawie rok prac na planie i brutalne wręcz oczekiwania reżysera sprawiły, że Duvall pracowała na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego. Niektóre sceny powtarzano ponad 100 razy, by Kubrick był usatysfakcjonowany.

Duvall po wielu latach wróciła do aktorstwa w 2023 roku, pojawiając się w niezależnym horrorze The Forest Hills.