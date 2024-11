Siedem z Dziewięciu mogła mieć serial. Aktorka ze Star Treka odmówiła

fot. materiały prasowe

Jeri Ryan, popularna odtwórczyni roli Siedem z Dziewięciu, pojawiła się na konwencie Spacecon w San Antonio w stanie Teksas. Podczas spotkania z fanami ujawniła, że po zakończeniu Star Trek: Picard istniały plany na solowy serial poświęcony jej postaci. Nie miało być to jednak Star Trek: Legacy, którego oczekiwali fani po finale Picarda.

Star Trek – potencjalny serial

Okazuje się, że Jeri Ryan spotkała się z producentami i scenarzystami, którzy przedstawili jej oficjalną koncepcję na serial skupiony na Siedem z Dziewięciu.

- Odbyły się rozmowy i przedstawiono mi pewien pomysł po zakończeniu Picarda, ale nie było to Legacy, serial, o który prosili fani i który sama chciałabym realizować. To, co mi zaproponowano, po prostu do mnie nie pasowało. Nie wydawało się odpowiednie, ale prowadziliśmy rozmowy. Jedna rzecz, której nauczyłam się o tej franczyzie, to: nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

Fani mieli nadzieję, że po finale Picarda powstanie serial Star Trek: Legacy o nowym pokoleniu bohaterów, w tym córkach Geordiego LaForge'a, Alandrze i Sidney, oraz Jacku Crusherze. W serialu mogłaby również wystąpić Siedem z Dziewięciu, która na końcu Picarda została mianowana kapitanem statku, na którym te postacie służyły. Na razie jednak nie ma żadnych oficjalnych informacji, że takie plany są brane pod uwagę.