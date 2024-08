Było Siedmiu samurajów, będzie Siedmiu wikingów. Nowy film w planach

fot. Ubisoft

Ascot Elite Entertainment ogłosiło film pod tytułem Seven for Valhalla. Projekt można nazwać potocznie słowami Siedmiu wikingów, ponieważ twórcy otwarcie mówią, że inspiracją dla całego projektu jest klasyka kina Siedmiu samurajów. Historia więc najpewniej będzie również podobna. Tam też siedmiu samurajów broniło wioski przed bandytami. Na razie twórcy nie ujawnili, jak chcą przenieść to na realia wikingów.

Seven for Valhalla - pierwsze informacje

Za sterami scenariusza stoją Basatian Zach oraz Matthias Bauer. Austriacki duet jest znany z filmu Saga Wikingów z 2014 roku. Ascot Elite Entertainment także go produkowało. Jest to projekt europejski, więc nie jest związany z Hollywood.

Przez te 10 lat od poprzedniego tytułu duet scenarzystów, panowie odnieśli sukces w niemieckiej telewizji z serialem Death in the Prater.

- Podobnie jak samurajowie w klasycznym filmie Kurosawy, nasi wikingowie również staną przed szalonym wyzwaniem. Wielowarstwowe postacie, epicka akcja i wizualnie oszałamiające średniowieczne krajobrazy. Seven for Valhalla to będzie dobra zabawa - napisali scenarzyści w oświadczeniu.

Według producenta Ralpha S. Dietricha, świat potrzebuje dobrych filmów o wikingach. Potencjalna data premiery nie została ujawniona. Reżyser i obsada nie zostali jeszcze wybrani.