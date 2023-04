Siedmiu wspaniałych - będzie serial. Za sterami twórca Detektywa

fot. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) // Columbia Pictures

Amazon Studios szykuje serial Siedmiu wspaniałych oparty na filmie pod tym samym tytułem. Nic Pizzolatto, doskonale znany jako twórca popularnego Detektywa, będzie scenarzystą i producentem wykonawczym projektu. Jest to jedna z wielu franczyz studia MGM, które Amazon zamierza ożywić. Projekt powstaje dla Amazon Prime Video.

Siedmiu wspaniałych - będzie serial

Pizzolatto pierwotnie tworzył dla Amazona oryginalny western, ale włodarze platformy streamingowej chcą oprzeć się na znanych franczyzach i stąd pomysł, by przerobić jego projekt w Siedmiu wspaniałych.

Co ciekawe, to nie jest pierwsza styczność Pizzolatto z tym klasykiem kina. Był on współscenarzystą remake'u Siedmiu wspaniałych z 2016 roku w reżyserii Antoine'a Fuquy.

Według opisu fabuły Pizzolatto i producenci zamierzają zachować znane nam podstawy fabuły. Grupa kowbojów więc musi połączyć siły, aby ochronić wioskę imigrantów przed baronami handlującym bydłem. Historia osadzona jest w Teksasie.

Przypomnijmy, że oryginalny klasyk Siedmiu wspaniałych był sam w sobie remakiem kultowego filmu Siedmiu samurajów w reżyserii Akiry Kurosawy. Co ciekawe, Siedmiu wspaniałych miało serial emitowany w latach 1998-2000.