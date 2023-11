Silent Night - Joel Kinnaman próbował nic nie mówić przez 2 miesiące. Ekstremalne wyzwanie. Czy odniósł sukces?

Fot. Materiały prasowe

Joel Kinnaman, aktor znany między innymi z takich produkcji jak Legion samobójców, Altered Carbon czy Dochodzenie, zagrał w filmie Silent Night z 2023 roku. Ta rola była wyjątkowa, ponieważ okazuje się, że to pierwszy raz, gdy artysta spróbował aktorstwa metodycznego. Jak mu poszło?

Aktorstwo metodyczne - na czym polega?

Przypominamy, że aktorstwo metodyczne to technika, która polega na maksymalnym wczuciu się w postać, między innymi przez doświadczenie na własnej skórze tego, co przeżyła.

Aktorstwo metodyczne ma wiele twarzy. Na przykład Robert De Niro pracował jako taksówkarz, kręcąc film Taxi Driver, by przygotować się do roli, co raczej budzi podziw wśród odbiorców. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej widzów, jak i celebrytów, krytykuje aktorstwo metodyczne, ponieważ może być niebezpieczne zarówno dla stosującego je artysty, jak i niekomfortowe dla ekipy filmowej.

Heath Ledger przygotowując się do roli Jokera zamknął się na miesiąc w londyńskim hotelu, izolując od bliskich; Rooney Mara kręcąc A Ghost Story zjadła całe ciasto czekoladowe w jednym ujęciu, po czym pobiegła do łazienki, by je zwymiotować; za to Nicolas Cage pozwolił sobie wyrwać cztery zęby bez znieczulenia dla Birdy. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Wśród aktorów, którzy krytykują aktorstwo metodyczne, jest na przykład Will Poulter czy Mads Mikkelsen. Za to w jego obronie stanął na przykład Andrew Garfield. Widać więc, że nawet wśród osób z branży zdania na temat tego sposobu wczucia się w rolę są podzielone.

Najbardziej ekstremalne rzeczy, które aktorzy zrobili dla roli

1. Christian Bale drastycznie schudnął do roli Trevora Reznika w filmie "Mechanik". Przez kilka miesięcy palił papierosy i pił whisky, a jego dieta składała się codziennie z czarnej kawy, jednego jabłka i puszki tuńczyka.

Silent Night - Joel Kinnaman próbował nic nie mówić przez 2 miesiące

Wracając do Joela Kinnamana. Aktor podczas występu w The Tonight Show wyznał, że skoro jego postać w Silent Night nie miała żadnych dialogów, to postanowił spróbować aktorstwa metodycznego po raz pierwszy w życiu i na czas trwania zdjęć nic nie mówić: na planie, jak i poza nim.

Kinnaman ostrzegł swoją narzeczoną, co zamierza zrobić i że to może być trudne dla ich związku, która zresztą nie była przekonana co do tego pomysłu, ale w końcu się zgodziła. Aktor za to postanowił, że nic nie powie od chwili, gdy dotrze do Meksyku, gdzie miały rozpocząć się zdjęcia.

Szybko jednak okazało się, że nie jest w stanie wykonać swojego planu. Po wylądowaniu czuł się samotny, a że nie znał nikogo, postanowił zadzwonić do swojej ukochanej. Ta odebrała tego telefon zaskoczona, mówiąc że miał przecież nic nie mówić przez całe 2 miesiące. Kinnaman odpowiedział jej, że plan nadal jest aktualny, ale zacznie dopiero pierwszego dnia zdjęć. Czy tym razem odniósł sukces?

Czy aktorowi udało się nic nie mówić przez 2 miesiące?

Rozpoczął się pierwszy dzień zdjęć, wsiadłem do samochodu. Jazda na plan odbyła się w całkowitej ciszy. Dojechaliśmy na miejsce, poszedłem do przyczepy, w której wykonywano makijaż. Wszyscy siedzieli razem, spędzali miło czas, gadali, a ja tak sobie siedziałem...

Miałem naprawdę, naprawdę intensywnie cichą przejażdżką samochodem. Właściwie to była wszystko, czego potrzebowałem, wiesz? Naładowała mnie tak mocno ciszą, że wystarczyło mi tego na całą resztę zdjęć.

Kinnaman zdał sobie więc sprawę, że nie da rady wytrzymać sześciu tygodni bez komunikacji werbalnej i postanowił zrezygnować z aktorstwa metodycznego w Silent Night.